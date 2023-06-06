В Югре главе муниципального ДЭП грозит срок за мошенничество и злоупотребление полномочиями

Бывшего руководителя муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия (М ДЭП) Ханты-Мансийска будут судить. Ему вменили, в частности, мошенничество и злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, обвиняемый в 2019 г. по договоренности с представителями строительной фирмы обеспечил ее победу данной организации в конкурсе на заключение договора с М ДЭП. В качестве взятки он получил материалы и комплектующие для обустройства в его собственном доме системы отопления, сообщает окружное управление СКР. При этом оборудование было куплено, поставлено и смонтировано силами строительной фирмы. Сумма взятки превысила 700 тыс. руб.

Кроме этого, обвиняемый через подлог документов приобретал за счет денежных средств предприятия стройматериалы, которые использовал при строительстве личного дома при обустройстве кровли крыши. Также, желая минимизировать личные затраты, он использовал грузовой и специальный транспорт предприятия для работ на своем участке. Фактическая стоимость услуг занижена на 100 тыс. руб. Также следствие полагает, что директор мошенничал, - предоставил недостоверные сведения в ипотечное агентство, на основании которых ему оказана господдержка на 800 тыс. руб.