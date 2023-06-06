Суд условно-досрочно освободил одного из самых известных "оборотней в погонах"

В рязанском Скопине суд условно-досрочно освободил бывшего главу антикоррупционного подразделения МВД России Дениса Сугробова.

Бывшего генерал-лейтенанта осудили на 12 лет за организацию преступного сообщества и превышение полномочий. Сугробов сможет выйти из колонии уже через две недели.

В 2017 году по делу об организации преступного сообщества, превышении полномочий и получении взяток полицейского Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Но через несколько месяцев Верховный суд России сократил Сугробову срок практически в два раза – до 12 лет. Но и их он, как видно, не отбыл.

Источник "Интерфакса" отметил, что все остальные фигуранты дела Сугробова уже на свободе.