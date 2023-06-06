Путин наградил Орденом Мужества Прилепина

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества Захара Прилепина и посмертно Александра Шубина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга", - говорится в документе.

Напомним, 6 мая на Прилепина в Нижегородской области было совершено покушение. Писателя госпитализировали в местную больницу после подрыва его автомобиля.

В результате теракта погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция.