Путин наградил Орденом Мужества Прилепина
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества Захара Прилепина и посмертно Александра Шубина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга", - говорится в документе.
Напомним, 6 мая на Прилепина в Нижегородской области было совершено покушение. Писателя госпитализировали в местную больницу после подрыва его автомобиля.
В результате теракта погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция.