06 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин наградил Орденом Мужества Прилепина

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества Захара Прилепина и посмертно Александра Шубина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга", - говорится в документе.

Напомним, 6 мая на Прилепина в Нижегородской области было совершено покушение. Писателя госпитализировали в местную больницу после подрыва его автомобиля.

В результате теракта погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция.

Теги: путин, прилепин, орден мужества


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