06 Июня 2023
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Политика Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Вице-губернатор Куцевляк будет курировать промышленно-экономический блок правительства Челябинской области

Вице-губернатор Иван Куцевляк будет курировать весь промышленно-экономический блок правительства Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

такое решение было принято после отставки вице-губернатора Егора Ковальчука, который в мае был избран главой Миасса. Как отметил Алексей Текслер, предыдущий опыт поможет Ковальчуку на новой должности.

"В прежней должности Егор Викторович курировал областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Теперь за весь промышленно-экономический блок правительства области отвечает заместитель губернатора Иван Петрович Куцевляк", - подчеркнул он.

Теги: Иван куцевляк, егор Ковальчук,


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