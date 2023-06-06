Вице-губернатор Куцевляк будет курировать промышленно-экономический блок правительства Челябинской области

Вице-губернатор Иван Куцевляк будет курировать весь промышленно-экономический блок правительства Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

такое решение было принято после отставки вице-губернатора Егора Ковальчука, который в мае был избран главой Миасса. Как отметил Алексей Текслер, предыдущий опыт поможет Ковальчуку на новой должности.

"В прежней должности Егор Викторович курировал областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Теперь за весь промышленно-экономический блок правительства области отвечает заместитель губернатора Иван Петрович Куцевляк", - подчеркнул он.