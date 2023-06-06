06 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

МЧС предупредило свердловчан и сильном ветре и дожде

ГУ МЧС по Свердловской области опубликовало предупреждение о ветре и сильном дожде, ожидаемых 7 июня.

Согласно прогнозу, в среду жителей Урала ожидают ветер с порывами до 14 м/с и сильные дожди. Спасатели рекомендуют быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

"В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей", - говорится в сообщении.

Свердловчанам также напомнили, что во время сильного ветра значительно осложняется пожароопасная обстановка. В связи с этим следует быть предельно внимательными и не нарушать правила пожарной безопасности. Людям также рекомендовано держаться подальше от шатких конструкций и деревьев, в частных домах подготовить ливневые канализации и другие дренажные системы, и не пытаться преодолеть подтопленные участки на личном транспорте.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Теги: ветер, дождь, МЧС


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