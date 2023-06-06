Число заболевших после употребления роллов в Екатеринбурге выросло до 22 человек

Количество заболевших после употребления роллов службы доставки "Ёбидоёби" в Екатеринбурге увеличилось до 22 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Надзорное ведомство продолжает эпидрасследование групповой заболеваемости сальмонеллезом. Заведение общепита в данный момент закрыто, документы уже переданы в суд. Рассмотрение дела назначено на эту пятницу, 9 июня.

Напомним, ранее пункту доставки суши и роллов "Ёбидоёби" на Уктусе (улица Щербакова, 20) временно запретили деятельность после заражения 13 человек. С острой кишечной инфекцией их госпитализировали с клиникой средней тяжести в инфекционное отделение стационара, где они пробыли со 2 по 4 июня.

В дальнейшем был лабораторно выявлен возбудитель заболевания – сальмонелла. Началось эпидрасследование, которое показало многочисленные нарушения.