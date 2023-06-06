06 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Число заболевших после употребления роллов в Екатеринбурге выросло до 22 человек

Количество заболевших после употребления роллов службы доставки "Ёбидоёби" в Екатеринбурге увеличилось до 22 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Надзорное ведомство продолжает эпидрасследование групповой заболеваемости сальмонеллезом. Заведение общепита в данный момент закрыто, документы уже переданы в суд. Рассмотрение дела назначено на эту пятницу, 9 июня.

Напомним, ранее пункту доставки суши и роллов "Ёбидоёби" на Уктусе (улица Щербакова, 20) временно запретили деятельность после заражения 13 человек. С острой кишечной инфекцией их госпитализировали с клиникой средней тяжести в инфекционное отделение стационара, где они пробыли со 2 по 4 июня.

В дальнейшем был лабораторно выявлен возбудитель заболевания – сальмонелла. Началось эпидрасследование, которое показало многочисленные нарушения.

Теги: роллы, Роспотребнадзор, Екатеринбург


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.06.2023 08:31 Мск "Ебидоеби" на Уктусе временно закрыли из-за заражения 13 человек сальмонеллезом 

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