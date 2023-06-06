Украинская киберармия начала грабить не только Россию, но и Норвегию с Польшей

Украинская киберармия, насчитывающая 300 тысяч наемных участников, начала атаковать Норвегию, Польшу, в дальнейшем их кибератаки могут распространиться на другие государства. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских в рамках пленарной сессии "Цифровая безопасность. Новые угрозы. Необходимость сотрудничества", передает корреспондент Накануне.RU.

Сессия проходит в рамках XIV Международного IT-форума с участием представителей стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Андрей Крутских отметил, что "киберобстановка в мире сейчас не просто опасна, она взрывоопасна". Он сообщил, что Россия первой "ударила во все колокола", в разных форматах привлекая внимание международного сообщества к тогда еще потенциальной проблеме, в том числе трибуной ООН в 1998 году. По мнению эксперта, если международным сообществом не будут приняты своевременные и адекватные меры, то киберситуация вполне может выйти из-под контроля, что уже происходит, и привести к горячей конфронтации любого масштаба.

Крутских сравнил ситуации в киберпространстве с ядерной войной. Напугавшись, человечество сделало все, чтобы ее предотвратить. Так и сейчас необходимо принять меры по цифровой безопасности.

Он отметил, что в настоящее время военно-политическое использование компьютерных технологий рядом западных государств уже возведено на уровень доктринальной основы. Киберсфера стала театром военных действий, киберсредство - это вид оружия. Это легализованная, в их понимании, форма военных действий.

"Ряд западных доктрин прямо предусматривают нанесение так называемых упредительных киберударов. В переводе с замысловатого языка - это право на первый удар, право на киберагрессию. Легализуется прямое кибербандитство, создаются частные киберармии. Недавно руководство "Сбербанка" принимало представителей Интерпола, я и представитель МИД участвовали в этом разговоре. Интерпол говорил, что сейчас украинская киберармия, насчитывающая примерно 300 тыс. вольнонаемных участников, уже больше грабит не столько Россию, сколько Норвегию, Польшу, добирается до Европы. То есть действует по всем азимутам. Давайте представим, что, когда закончится СВО, конечно же, нашей победой, куда денется эта киберармия? И против кого она будет действовать в этом будущем? Понятно, что эти люди не успокоятся если не будут уничтожены", - отметил эксперт.

Напомним, XIV международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6 и 7 июня. На выставке форума представят новые IT-решения в сфере социальной политики, здравоохранения и образования.

Ряд новых технологий представит партнер форума компания Ростелеком, впервые участие в форуме примет компания "Арсенал +". Участие в мероприятии принимают представители 45 стран, из них 26 - в очном формате, и 75 регионов России.