06 Июня 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: скриншот с telegram-канала замглавы Херсонской области Андрея Алексеенко / t.me/aakherson

Западные СМИ: Плотина Каховской ГЭС, возможно, обрушилась не из-за подрыва

Хотя Россия и Украина уже обменялись обвинениями в подрыве Каховской ГЭС, некоторые западные СМИ не исключают, что звучавшая изначально версия о разрушении в результате накопленного ущерба является наиболее вероятной.

Изначально такую версию высказал член администрации Запорожской области и глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В своем Telegram-канале с утра он писал: "Сегодня под утро плотина Каховской ГЭС не выдержав тех повреждений, которые были ей нанесены ранее, обрушилась. По моим данным никто ее не подрывал (взрывов не было, говорят люди, артиллерия ВСУ накинула немного снарядов уже потом). Это все следствие именно предыдущих повреждений!!! Дамба их (повреждений) и напора воды просто не выдержала".

Журналисты Washington Post и Financial Times отмечают, что на спутниковых снимках за конец мая уже видно, что часть инфраструктуры плотины и дороги, проходящей по ней, повреждены.

New York Times пишет, что в мае уровень воды в Каховском водохранилище достиг 30-летнего максимума, и вода начала переполнять верхнюю часть плотины, что вызвало опасения по поводу возможного наводнения за несколько недель до сегодняшнего разрушения.

Теги: каховская гэс, обстрел, разрушение, подрыв, версия


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