В Челябинске в 2024 году благоустроят семь общественных пространств

В Челябинске выбрали объекты для благоустройства в 2024 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

По итогам голосования жители выбрали семь общественных пространств. В следующем году будут благоустроены территория вблизи дома № 73 по улице 2-ая Эльтонская со стороны существующего городского пляжа в микрорайоне Чурилово в Тракторозаводском районе, зона детского отдыха в парке "Плодушка" в Ленинском районе, входная группа сквера по улице Молодогвардейцев с устройством сухого фонтана в Курчатовском районе, пешеходная зоны по улице Свободы в Советском районе, сквер у ТРК "Родник" в Центральном районе, спортивно-досуговая зона парка культуры и отдыха Калининского района и общественное пространство напротив рынка "Михеевский" в Металлургическом районе.

Сейчас районные мэрии приступают к разработке проектно-сметной документации общественных пространств.