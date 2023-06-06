Почти треть преподавателей в российских вузах - пенсионеры

Пожилых преподавателей в российских вузах становится все больше, а молодых - все меньше. Такие результаты опубликовала в научной статье рофессор кафедры ЮНЕСКО по сравнительным исследованиям качества высшего образования Московского института стали и сплавов Виктория Пугач в журнале "Высшее образование в России".

Если в 1988 году почти 10% преподавателей вузов были моложе 30 лет, то в 2021 году их было менее 5%. С 2005 года, когда их доля достигла 15%, их стало меньше в три раза. И тенденция только к дальнейшему сокращению.

При этом многократно выросла доля тех, кому за 65 лет. В конце СССР было лишь 7% преподавателей старше 60 лет. Сегодня их почти 30%, в том числе почти 20% старше 65 лет.

В конце СССР средний возраст преподавательского состава был 42,4 года, сегодня он практически равен 50 годам.

Примечательно, что средний возраст ассистентов более 35 лет, что свидетельствует о малом притоке молодых кадров в вузы.

Еще один характерный штрих: 77% преподавателей в вузах занимают должности не выше доцента. Этот процент, несколько меняясь, сохраняется в течение десятилетий.

"Сочетание этого факта с почти полным исчезновением ассистентов и преподавателей приводит к двухступенчатой карьерной лестнице (старший преподаватель – доцент) для подавляющего большинства преподавательского состава в российских вузах, что неизбежно негативно скажется на уровне его квалификации", - пишет Пугач.

Снижение привлекательности профессии преподавателя вуза, особенно для молодежи, дисбаланс возрастной структуры – это результат долговременных, системных изменений в труде преподавателя, по сути являющихся прекарными, заключает профессор.

Термин "прекариат" означает класс социально неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной занятости. То есть преподавание в вузах для многих стало подработкой, временной халтурой, связанной с частичным трудоустройством.

Ранее член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов Алексей Савватеев заявил, что высшего образования как системы в России уже нет, остались лишь несколько отдельных сильных вузов. Выводы Пугач отчасти перекликаются с этим мнением.