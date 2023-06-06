Почти треть преподавателей в российских вузах - пенсионеры

06 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Почти треть преподавателей в российских вузах - пенсионеры

Пожилых преподавателей в российских вузах становится все больше, а молодых - все меньше. Такие результаты опубликовала в научной статье рофессор кафедры ЮНЕСКО по сравнительным исследованиям качества высшего образования Московского института стали и сплавов Виктория Пугач в журнале "Высшее образование в России".

Если в 1988 году почти 10% преподавателей вузов были моложе 30 лет, то в 2021 году их было менее 5%. С 2005 года, когда их доля достигла 15%, их стало меньше в три раза. И тенденция только к дальнейшему сокращению.

При этом многократно выросла доля тех, кому за 65 лет. В конце СССР было лишь 7% преподавателей старше 60 лет. Сегодня их почти 30%, в том числе почти 20% старше 65 лет.

В конце СССР средний возраст преподавательского состава был 42,4 года, сегодня он практически равен 50 годам.

Примечательно, что средний возраст ассистентов более 35 лет, что свидетельствует о малом притоке молодых кадров в вузы.

Еще один характерный штрих: 77% преподавателей в вузах занимают должности не выше доцента. Этот процент, несколько меняясь, сохраняется в течение десятилетий.

"Сочетание этого факта с почти полным исчезновением ассистентов и преподавателей приводит к двухступенчатой карьерной лестнице (старший преподаватель – доцент) для подавляющего большинства преподавательского состава в российских вузах, что неизбежно негативно скажется на уровне его квалификации", - пишет Пугач.

Снижение привлекательности профессии преподавателя вуза, особенно для молодежи, дисбаланс возрастной структуры – это результат долговременных, системных изменений в труде преподавателя, по сути являющихся прекарными, заключает профессор.

Термин "прекариат" означает класс социально неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной занятости. То есть преподавание в вузах для многих стало подработкой, временной халтурой, связанной с частичным трудоустройством.

Ранее член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов Алексей Савватеев заявил, что высшего образования как системы в России уже нет, остались лишь несколько отдельных сильных вузов. Выводы Пугач отчасти перекликаются с этим мнением.

Теги: вузы, преподаватели, образование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети