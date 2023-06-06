В Екатеринбурге изъяли странный сидр после массового отравления в российских регионах

В Екатеринбурге изъяли бочки с сидром из Самарской области, похожим на "Мистер Сидр", которым насмерть отравились несколько человек в российских регионах. Теперь будет проводиться экспертиза.

Подозрительный напиток изъяли со склада одного из екатеринбургских магазинов. Как рассказал Накануне.RU уральский общественник, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев, содержимое пока остается неизвестным.

"Этикетки схожи, названия одинаковые и произведено в Самарской области. Сейчас сотрудники полиции будут устанавливать происхождение и содержимое данных напитков. Могу предположить, что там будет найден спирт. Но метиловый или нет – покажет исследование", - отметил Чукреев.

В УМВД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать ситуацию позже.

По последним данным, число умерших от отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек. В Ульяновской области известно о 18 погибших, в Нижегородской области скончались двое, еще один человек умер в Удмуртии. В изъятом сидре в Ульяновской области экспертиза показала примеси метанола.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить все партии напитка "Мистер Сидр" и изъять его из оборота. По делу о массовом отравлении людей сидром задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области.