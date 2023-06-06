В зоне риска из-за наводнения находятся 22 тысячи жителей Херсонской области - сенатор

Под угрозу затопления в Херсонской области попадают 14 населенных пунктов, заявил сенатор от региона Константин Басюк. Он не уточнил, подразумеваются все населенные пункты административной единицы или только те, которые находятся под контролем ВС РФ (то есть левобережье Днепра).

При этом Басюк заявил, что "дамба станции не разрушена, разовый сброс воды невозможен, поэтому ситуация с подтоплением не является критичной".

"В зоне риска находятся около 22 тыс. жителей Херсонской области. На текущий момент вода поднялась на 4-6 метров", - сообщил сенатор.