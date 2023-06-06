Более полусотни астраханцев посетили мобильный пункт отбора на контрактную службу в Астраханском кремле

Более 50 астраханцев посетили мобильный пункт отбора на контрактную службу в Астраханском кремле. Передвижной мобильный пункт здесь размещался и работал во время Троичных гуляний.

По данным военных специалистов, всего заявление на контрактную службу за это время написали семь человек.

«В Астраханской области с начала марта порядка 600 военнослужащих по контракту было отобрано в ряды российской армии. Большинство заявок поступает в новое именное подразделение «Лотос» в Будённовске. Его куратор - губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин», - сообщил инструктор пункта отбора прапорщик Андрей Рудник.

Сотрудники пункта отбора отмечают, что для военнослужащих по контракту предусмотрено высокое денежное довольствие. В частности, в зоне СВО оно составляет более 205 тысяч рублей. Помимо этого, на контрактников также распространяется президентская выплата, которая составляет порядка 195 тысяч, и губернаторская в размере 75 тысяч рублей.