06 Июня 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Более полусотни астраханцев посетили мобильный пункт отбора на контрактную службу в Астраханском кремле

Более 50 астраханцев посетили мобильный пункт отбора на контрактную службу в Астраханском кремле. Передвижной мобильный пункт здесь размещался и работал во время Троичных гуляний.

По данным военных специалистов, всего заявление на контрактную службу за это время написали семь человек.

мобильный пункт отбора на службу по контракту(2023)|Фото: astrobl.ru

«В Астраханской области с начала марта порядка 600 военнослужащих по контракту было отобрано в ряды российской армии. Большинство заявок поступает в новое именное подразделение «Лотос» в Будённовске. Его куратор - губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин», - сообщил инструктор пункта отбора прапорщик Андрей Рудник.

мобильный пункт отбора на службу по контракту(2023)|Фото: astrobl.ru

Сотрудники пункта отбора отмечают, что для военнослужащих по контракту предусмотрено высокое денежное довольствие. В частности, в зоне СВО оно составляет более 205 тысяч рублей. Помимо этого, на контрактников также распространяется президентская выплата, которая составляет порядка 195 тысяч, и губернаторская в размере 75 тысяч рублей.

Теги: астраханский кремль, служба по контракту, сво, передвижной мобильный пункт


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