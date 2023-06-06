Вода в Днепре в Запорожье упала уже на 2,5 метра, может снизиться до 7 метров – врио главы региона

Вода в Днепре в районе Запорожской АЭС из-за прорыва Каховской ГЭС упала уже на 2,5 метра, ожидается, что снижение составит до семи метров, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Он также отметил, что ущерб для сельского хозяйства Запорожья будет ощутим – воды в оросительных каналах, обезвоженных из-за сброса Каховского водохранилища, хватит месяца за полтора. За это время плотина очевидно не будет восстановлена.