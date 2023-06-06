06 Июня 2023
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Платные парковки Тюмени станут бесплатными

В Тюмени в выходные и праздничные дни – 10, 11 и 12 июня все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут бесплатны. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства.

Сегодня оно представлено в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная; Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая; Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне), сообщает горадминистрация.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта напоминает: чтобы не создавать аварийных ситуаций и не препятствовать движению транспорта и пешеходов, необходимо парковаться без нарушений.

Теги: Тюмень, платные парковки


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