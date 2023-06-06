Теперь окончательно. Летний парк "Уралмаш" остался без финансирования из федеральной казны

Летний парк "Уралмаш" все же не получит федеральных средств на благоустройство. Об этом в ходе брифинга заявила глава комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Напомним, что парк "Уралмаш" занял первое место в городском голосовании, однако голосов для вхождения в проект "Формирование комфортной городской среды" оказалось меньше минимального порога в 25%. Несмотря на это, сама Свердловская область вошла в пятерку регионов с самым активным в рамках голосования населением. В связи с этим оставалась надежда, что прославившийся еще в прошлом году Летний парк "Уралмаш" все же станет исключением из правил, однако чуда не случилось.

По словам Тамары Благодатковой, итоги голосования не повлияли на решение города заняться парком в следующем году, только сделано это будет с помощью уже имеющихся средств и финансов, которые удастся привлечь в будущем.

"Парк в любом случае получит помощь либо муниципальную, либо федеральную. Но по программе мы не прошли", - отметила Благодаткова.

Напомним, что о благоустройстве в 2024 году заявлял и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Стоит отметить, что Уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не набравшим для этого нужное количество голосов. И причиной этому может быть праймериз "Единой России".