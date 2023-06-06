СКР возбудил дело о теракте по факту разрушения Каховской ГЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту "разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий".

В СКР уверены, что ЧП произошло "в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины".

Также СКР намерен оценить размер причиненного региону ущерба.

Напомним, в результате разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке поднялся на 11,5 метров. По данным экстренных служб, подтоплено около 600 домов. Также вода залила здание администрации города по первый этаж, под воду ушла главная улица Новой Каховки – Днепровский проспект.