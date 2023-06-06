06 Июня 2023
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Происшествия Москва
Фото: скриншот с telegram-канала замглавы Херсонской области Андрея Алексеенко / t.me/aakherson

СКР возбудил дело о теракте по факту разрушения Каховской ГЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту "разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий".

В СКР уверены, что ЧП произошло "в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины".

Также СКР намерен оценить размер причиненного региону ущерба.

Напомним, в результате разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке поднялся на 11,5 метров. По данным экстренных служб, подтоплено около 600 домов. Также вода залила здание администрации города по первый этаж, под воду ушла главная улица Новой Каховки – Днепровский проспект.

Теги: скр, уголовное дело, теракт, каховская гэс


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