Суд продлил арест одному из обвиняемых в изнасиловании ребенка в спецшколе Екатеринбурга

Одному из подростков, обвиняемых в надругательстве над 12-летним мальчиком в спецшколе №124 Екатеринбурга, продлили срок содержания под стражей. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат потерпевшего Георгий Краснов.

"Чкаловский районный суд продлил срок содержания под стражей Д. до 11.07. Заседание по М. будет завтра", - добавил адвокат.

Напомним, 14 апреля Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил 16-летнего учащегося под стражу. Юноша обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ранее сообщалось, что речь идет о спецшколе №124, где детей якобы заставляют избивать и насиловать друг друга. Обо всех ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. Сразу после этого директора заведения отстранили от должности.

В дальнейшем уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков съездил с проверкой в спецшколу №124 Екатеринбурга. По словам омбудсмена, никаких серьезных нарушений в учреждении зафиксировано не было.