В Челябинской области жители пожаловались на слив нечистот в лесу

В Челябинской области нечистоты сливают в лесу рядом с деревней Ильино в Красноармейском районе. Общественники обратились в природоохранные надзорные органы, сообщили Накануне.RU в региональном ОНФ.

По словам жителей, фекалии выливают в лесу уже несколько лет. В результате образовалось "озеро". Жители сняли на видео, как ассенизатор заезжает в лес, чтобы, вероятно, слить нечистоты. рядом есть еще один такой же "водоем".

"Мы обратились в природоохранные надзорные органы с целью установления нарушителей, прекращения преступных действий и рекультивации территории. А также в ГИБДД – провести рейд по ассенизаторским машинам в районе и проверить документы на груз", - рассказали в ОНФ.