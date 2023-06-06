Астраханские трудовые коллективы награждены благодарственными письмами за вклад в акцию «Всё для Победы»

В Астрахани состоялась первая церемония награждения принявших участие в сборе пожертвований для защитников Донбасса, который был организован Народным Фронтом. Сегодня благодарственные письма неравнодушным астраханцам вручил главный федеральный инспектор по Астраханской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Александр Гайдуков.

«Сегодня солдаты и офицеры находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине, исполняя свой воинский долг, а наш долг - поддержать российских солдат, которые действуют на страже наших интересов, русского мира и защищают земли, за которые когда-то пролили кровь наши предки», - подчеркнул Александр Гайдуков.

Вице-губернатор Астраханской области Павел Паутов также отметил, что деятельность Народного Фронта важна для объединения нации и вносит огромный вклад в Победу.

Среди награждённых – сотрудник управления Росимущества в Астраханской области Динара Сапарова. Она не могла оставаться в стороне: четыре её брата воюют на передовой. Астраханка не только начала принимать активное участие в сборе пожертвований и гуманитарной помощи, но и приобщила к благому делу коллег. Благодарственным письмом также наградили трудовой коллектив регионального Росздравнадзора. Они собирали лекарства для бойцов и оказывали посильную помощь в госпитале. По словам руководства реготделения Народного Фронта, сегодня есть острая необходимость в прицелах, тепловизорах и ружьях для борьбы с квадрокоптерами.

Присоединиться к сбору помощи можно на ул. Урицкого, 6. Телефон: 8(8512) 20-14-58.