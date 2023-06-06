Астраханские трудовые коллективы награждены благодарственными письмами за вклад в акцию «Всё для Победы»

06 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские трудовые коллективы награждены благодарственными письмами за вклад в акцию «Всё для Победы»

В Астрахани состоялась первая церемония награждения принявших участие в сборе пожертвований для защитников Донбасса, который был организован Народным Фронтом. Сегодня благодарственные письма неравнодушным астраханцам вручил главный федеральный инспектор по Астраханской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Александр Гайдуков.

«Сегодня солдаты и офицеры находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине, исполняя свой воинский долг, а наш долг - поддержать российских солдат, которые действуют на страже наших интересов, русского мира и защищают земли, за которые когда-то пролили кровь наши предки», - подчеркнул Александр Гайдуков.

награжденные(2023)|Фото: astrobl.ru

Вице-губернатор Астраханской области Павел Паутов также отметил, что деятельность Народного Фронта важна для объединения нации и вносит огромный вклад в Победу.

Среди награждённых – сотрудник управления Росимущества в Астраханской области Динара Сапарова. Она не могла оставаться в стороне: четыре её брата воюют на передовой. Астраханка не только начала принимать активное участие в сборе пожертвований и гуманитарной помощи, но и приобщила к благому делу коллег. Благодарственным письмом также наградили трудовой коллектив регионального Росздравнадзора. Они собирали лекарства для бойцов и оказывали посильную помощь в госпитале. По словам руководства реготделения Народного Фронта, сегодня есть острая необходимость в прицелах, тепловизорах и ружьях для борьбы с квадрокоптерами.

народный фронт(2023)|Фото: astrobl.ru

Присоединиться к сбору помощи можно на ул. Урицкого, 6. Телефон: 8(8512) 20-14-58.

Теги: трудовые коллективы, все для победы, народный фронт, сбор пожертвований для защитников донбасса


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети