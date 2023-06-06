Владимир Путин встретился с губернатором Магаданской области: Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач

Губернатор Магаданской области Сергей Носов, которого хорошо знаю и помнят на Урале, на встрече с президентом России спросил об одобрении Владимира Путина на выдвижение на предстоящих выборах главы региона. Носов вдохновленно рассказал главе государства о намеченной большой программе развития Колымы на 220 млрд руб.

"Вы знаете, Владимир Владимирович, в традициях моей семьи было следующее: если глава государства одобряет, а народ поддерживает, тогда можно работать. Если Вы одобрите то, что я в сентябре при поддержке населения Колымы продолжил бы выполнять Ваши поручения и реализовывать Ваши программы, я готов приступить к выполнению этих задач дальше", - заявил Носов.

"Что касается одобрения, здесь вопросов нет, но всё-таки самое главное – это поддержка людей. Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что многое сделать удалось и, как Вы правильно сказали, ещё больше нужно будет сделать, всё-таки выборы есть выборы, и я бы Вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от Вас ожидали, чего бы они хотели как результат Вашей работы", - сказал президент.

Этому диалогу предшествовал отчет Сергея Носова о состоянии дел в регионе.

По данным губернатора, за истекший период объём инвестиций увеличился на 36 процентов.

"У нас действительно очень хорошие показатели, мы одни из лидеров в Российской Федерации, на Дальнем Востоке, если сравнивать на душу населения", - отметил Носов.

Магаданская область вышла на 14-е место в рейтинге привлекательности инвестиций по рейтингу АСИ, поднявшись с 53–54 места. По организации конкурентной среды у региона 1 место, по развитию ГЧП (государственно-частного партнёрства) – на втором месте в Российской Федерации. В золотодобывающем производстве запускается две золотоизвлекающие фабрики в общей сумме на 10 тонн, прирост составит фактически 20 процентов по объёмам. В регионе в этом году намечено запустить комплекс по переработке рыбьего жира. Инвестиции в социальную сферу и в сельское хозяйство региона также растут.

Президент в целом одобрил происходящее на Колыме, и отметил проблемы региона с жилищно-коммунальным хозяйством: "Уровень заработной платы очень важен, но не менее важно, когда человек принимает решение, где жить, – это, конечно, условия жизни: ЖКХ, система образования, здравоохранения в целом, социальная сфера в широком смысле этого слова. Вот с системой ЖКХ, конечно, здесь проблем у вас ещё очень много".

При этом, президент отметил, что в регионе внутренний региональный продукт растёт, промышленное производство растёт. "У Вас всё получается. Главное, что Вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач", - сказал Владимир Путин.