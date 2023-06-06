Власти Екатеринбурга утвердили план действий при террористической опасности

Власти Екатеринбурга утвердили план действий при установлении уровней террористической опасности. Сегодня постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга, им утверждается план дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, реализуемых при установлении уровней террористической опасности на территории города. Всего таких уровней несколько: повышенный ("синий"), высокий ("желтый") и критический ("красный").

На каждый из них предусмотрен свой план действий и ответственные за его реализацию. Также определено время, в течение которого все мероприятия должны быть выполнены.

Контроль за исполнением постановления Алексей Орлов оставил за собой.

Напомним, в апреле этого года мэрия Екатеринбурга представила план действий на случай военного конфликта, теракта, а также природной и техногенной катастрофы. Кроме этого, глава города распорядился держать бомбоубежища в состоянии постоянной готовности.