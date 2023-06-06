Уровень воды в пруду охлаждения Запорожской АЭС не изменился

Уровень воды в пруду охлаждения Запорожской АЭС не изменился и составляет 16,67 метра, передает РБК со ссылкой на представителя электростанции.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в технологическом пруду из-за спуска Каховского водохранилища "значительно снизился". Он также назвал падение уровня воды в пруду до отметки 12 метров критическим. Впрочем, Гросси также отметил, что на данный момент рисков для безопасности станции нет, поскольку существуют альтернативные источники водоснабжения станции.