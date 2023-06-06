"ФСБшник" из Екатеринбурга заплатит штраф за пытки над возлюбленной и попытку "отжать" квартиру

Житель Екатеринбурга, притворявшийся сотрудником ФСБ и вводивший в заблуждение свою возлюбленную и ее мать на протяжение двух лет, отделается штрафом в полмиллиона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, что в период с июня 2015 года по 2017 год осужденный втерся в доверие к местной жительнице, убедив девушку и ее мать в том, что работает в правоохранительных органах и борется с педофилами. Неизвестно, по своей ли воле, но возлюбленная мошенника тоже захотела бороться с преступностью, однако мужчина заверил, что перед этим потенциальная ФСБшница должна пройти курс подготовки. По признанию самой девушки, парень применял к ней как физическое так и моральное насилие. Среди них: разрезание лезвием или скальпелем кожных покровов с дальнейшим самостоятельным зашиванием ран хирургическими нитками с использованием хирургической иглы, самостоятельная постановка себе уколов в вену в частности, с глюкозой.

После регулярных пыток, которые, как позднее выяснилось, придумывал он сам, мошенник заявил матери потерпевшей, что ее дочь не прошла секретные тренировки для поступления на службу. В связи с этим, чтобы сохранить конфиденциальность, а также избежать негативных последствий, та должна переписать на него квартиру. Жилплощадь была переоформлена на лжесиловика по договору купли продажи, что приравнивается к ущербу в размере 2,5 млн рублей.

Когда правда вскрылась, в отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Договор купли-продажи сразу признали недействительным, и потерпевшей вернули квартиру.

Подсудимый своей вины так и не признал. Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, с учетом личности подсудимого, назначил виновному наказание в виде уголовного штрафа в размере 450 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.