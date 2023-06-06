06 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

"Он победил и время, и пространство" - в Екатеринбурге при поддержке Фонда святой Екатерины прошли Пушкинские чтения

Сегодня в мире празднуют Международный день русского языка. Дата выбрана знаковая - в этот день родился великий русский поэт Александр Пушкин. Творчество основоположника русского литературного языка плотно вплетено в ткань нашей истории и культуры, и в Екатеринбурге каждый год проходит поэтический марафон «Он победил и время, и пространство» при поддержке Фонда святой Екатерины.

митрополит евгений, пушкинские чтения, александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

У Храма на Крови сотни людей выстроились в очередь к микрофону — каждый хочет прочесть стихи и отрывки из прозы Александра Сергеевича. По традиции первым выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который прочел отрывок из «Капитанской дочки».

«В этот день Бог призвал к жизни удивительного человека, сына русской земли. Сегодня мы его вспоминали за молитвой. Те таланты, которые даровал ему Господь, он умножил и развил. Для меня Александр Сергеевич — это русский язык, литература, история. Пушкин — это о важном. Если ты читал Пушкина, ты не можешь не полюбить родину», — сказал владыка.

митрополит евгений, пушкинские чтения(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Несколько часов со сцены храма читали «Письмо Татьяны», «Богатырские ворота», «Бородинскую годовщину», «Кавказ» и сотни других стихов. Марафон поддержали и профессиональные спортсмены Академии единоборств РМК — олимпийский чемпион Евгений Тищенко и звезда лиги RCC Михаил Рагозин.

пушкинские чтения(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Люди перестают читать классику, общение перетекло в социальные сети. Живого общения стало очень мало. Надо помнить таких поэтов и посвящать свое время и время детей литературе. Сегодня я читаю “Что в имени тебе моем” — в нем есть определенный смысл. Его можно отнести и к современному обществу, где каждый человек должен оставлять какой-то след в своей жизни», — говорит Рагозин.

зрители, пушкинские чтения(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Свои любимые произведения прочли и победители конкурса чтецов для детей #ПушкинOnline, которых определили преподаватели Екатеринбургского государственного театрального института и актеры екатеринбургских театров. Юные чтецы получили грамоты и подарки из рук митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Теги: фонд святой екатерины, пушкинские чтения, александр андреев, митрополит евгений


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