В Нижневартовске призвали провести референдум для возвращения прямых выборов мэра

Секретарь политсовета регионального отделения партии "За справедливость" в ХМАО Константин Круглов предложил вернуть прямые выборы главы города. По его мнению, выбранный глава может быть в случае чего отозван по инициативе жителей, а назначенный – нет.

В разговоре с журналистом Накануне.RU Константин Круглов напомнил, что прямые выборы главы Нижневартовска прекратились после ухода в 2011 г. Бориса Хохрякова в думу Югры, спикером которой он является и сейчас. Он уточнил, что есть конституционное право избрать и быть избранными.

"Мое личное мнение – Дмитрий Кощенко не совсем справляется со своими обязанностями. Выбранного мэра можно отозвать, а назначенного мэра – нет", – сказал Круглов.

Автор инициативы считает, что городу нужно больше школ и детских садов. "Далее буду действовать в рамках правового поля. По поводу прямых выборов мэра будем пытаться провести городской референдум", – подытожил Круглов.

Накануне.RU направило в администрацию города запрос с просьбой высказаться о ситуации, ответ пока не поступил.

В марте жители Нижневартовска уже создали сайт, на котором потребовали отставки нынешнего главы города Дмитрия Кощенко и предложили выбрать "народного" мэра. Недовольные горожане припомнили мэру все "грехи".

Одна из претензий жителей Нижневартовска состоит в так и не построенной школе на 1 тыс. 125 мест. О концессионном соглашении с компанией "Строй-Альянс" сообщалось еще при прошлом мэре Василии Тихонове – в 2019 г. Сумма соглашения составила порядка 1,5 млрд руб. Люди покупали квартиры в этом микрорайоне с учетом этой школы. Недовольны вартовчане и ситуацией с многоквартирными бараками в поселке Беловежский. Припомнили главе города Дмитрию Кощенко и ледовый городок со Снегурочкой-Халком за 10 млн руб.

По странному совпадению, вскоре после появления этого сайта "кандидат в народные мэры" Нижневартовска Ирина Воликовская покинула пост замглавы города. Между тем, претензии к команде Кощенко продолжают копиться: буквально на днях горожане раскритиковали план реконструкции парка Победы.