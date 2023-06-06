В Днепр после прорыва Каховской ГЭС попало около 150 тонн машинного масла - СНБО

Из-за прорыва Каховской ГЭС в Днепр попало около 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн масла в реку, об этом говорилось на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об источниках утечек не сообщается.