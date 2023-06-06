В Екатеринбурге до конца лета закрыли движение по улице Ляпустина

Движение транспорта по улице Ляпустина будет закрыто до конца августа. О продлении ограничений сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Речь идет об участке от жилого дома № 1 по улице Ферганская до переулка Режимный. Там производятся работы по строительству жилого комплекса "Тишина". Ограничения на дороге продлятся с 20 июня по 25 августа.

Для удобства горожан, на указанном участке будут установлены дорожные знаки и указатели. После всех строительных работ застройщик восстановит поврежденные элементы благоустройства.

Напомним, что для удобства в мэрии рекомендуют автовладельцам воспользоваться информационной картой, где отображена вся актуальная информация о дорожных перекрытиях.