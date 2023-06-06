Песков: Одна из целей подрыва Каховской ГЭС Киевом связана с лишением Крыма воды

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды.

Кроме того, отметил Песков, диверсия совершена из-за отсутствия успехов в ходе наступления украинских войск, "оно захлебывается".

Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, подчеркнул представитель Кремля, добавив, что всю ответственность несут украинские власти.

Также Песков сообщил, что Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в результате разрушения ГЭС Новая Каховка затоплена, уровень воды в городе поднялся уже на 11,5 метров и может превысить отметку в 12,5 метров. По данным экстренных служб, подтоплено около 600 домов. Кроме того, началось подтопление Голой Пристани.