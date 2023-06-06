Песков: Одна из целей подрыва Каховской ГЭС Киевом связана с лишением Крыма воды

06 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков: Одна из целей подрыва Каховской ГЭС Киевом связана с лишением Крыма воды

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды.

Кроме того, отметил Песков, диверсия совершена из-за отсутствия успехов в ходе наступления украинских войск, "оно захлебывается".

Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, подчеркнул представитель Кремля, добавив, что всю ответственность несут украинские власти.

Также Песков сообщил, что Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в результате разрушения ГЭС Новая Каховка затоплена, уровень воды в городе поднялся уже на 11,5 метров и может превысить отметку в 12,5 метров. По данным экстренных служб, подтоплено около 600 домов. Кроме того, началось подтопление Голой Пристани.

Теги: каховская гэс, песков, крым


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети