В Тюмени произошла массовая авария

Пьяный водитель вчера вечером спровоцировл массовое ДТП под Тюменью – столкнулись четыре автомобиля.

Вечером 5 июня на шестом километре окружной дороги Тюмени "Мицубиси" въехал в металлическое ограждение, затем – в грузовик "МАН", потом его снова отбросило на ограждение, сообщает УГИБДД по Тюменской области. Осколки от авто отлетели на встречную полосу, повредив автомобили "Тойота Королла" и "Киа Рио".

Нетрезвый водитель "Мицубиси" травмирован. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить.