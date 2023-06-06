В Челябинской области площадь торфяного пожара увеличилась до 198 га

В Челябинской области торфяной пожар в Аргаяшском районе распространился на площади 198 гектаров. Работы по его локализации продолжаются.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона, тушение осложняется болотистой местностью. В ликвидации пожара задействовано 86 человек и 18 единиц техники. Преимущественно огонь распространяется в восточном направлении, горит болото. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, пожар начался днем 1 июня из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесу местным населением. Тушение осложняется погодными условиями и труднодоступной болотистой местностью.