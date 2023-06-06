Украинские власти обязали монахов Киево-Печерской лавры в трехдневный срок покинуть обитель

Комиссия по приемке-передаче имущества министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил министр минкультуры Александр Ткаченко, пишет РИА Новости.

По его словам, заповедник обязал монахов канонической УПЦ оставить обитель в трехдневный срок.

Ткаченко добавил, что комиссия возвращает в пользование государства 79 объектов. УПЦ, как утверждает министр, допущено самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника.

Ранее украинский режим постановил, что УПЦ должна покинуть лавру до 30 марта, направив комиссию по приему-передаче имущества. Церковь отказалась, после чего конфликт перешел в вялотекущую стадию. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Петр (Лебедь) был отправлен под домашний арест. Ему вменяют разжигании межрелигиозной вражды (статья 161 Уголовного кодекса).