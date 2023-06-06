Стало известно, как простятся с погибшим экс-начальником свердловского УГИБДД

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, как будет проходить церемония прощания с экс-начальником свердловского УГИБДД, полковником полиции в отставке Юрием Деминым.

О гибели Демина стало известно в минувшее воскресенье, 4 июня. Сообщалось, что во время ремонта в своем доме он упал со строительных лесов на уровне второго этажа и получил травму, не совместимую с жизнью.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, прощание с Юрием Деминым состоится в эту среду, 7 июня. По его данным, траурная церемония начнется в 12:00 в церкви Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря по улице Зеленая Роща, 1.

После завершения богослужения скорбный кортеж проследует к зданию областного управления Госавтоинспекции на Чкалова, 1, где гроб с телом в сопровождении почетного караула будет установлен на 20 минут у мемориального комплекса в честь погибших при исполнении служебного долга сотрудников ДПС.

Таким образом, Юрий Алексеевич в последний раз как бы побывает в родном подразделении, где воспитал не одну плеяду профессиональных полицейских.

Завершится траурная церемония на Широкореченском кладбище под музыкальное сопровождение оркестра Росгвардии и троекратный залп полицейской салютной группы из автоматов Калашникова.