ЗакСО одобрило отставку депутата Коробейникова

Депутата законодательного собрания Свердловской области Алексея Коробейникова отстранили от должности. Его полномочия прекращены с сегодняшнего дня.

Напомним, на отставке настаивал сам Коробейников. Сегодня депутаты заксобрания единогласно поддержали это решение.

Ранее Коробейников подал свою кандидатуру на праймериз на довыборы в заксобрание региона, где боролся за место с семью кандидатами. Тогда депутат победил, собрав 8 тыс. 54 голоса. В сентябре он будет участвовать в довыборах на вакантное место по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13.