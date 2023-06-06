В ЗакСО одобрили идею выдачи бесплатной земли погорельцам без документов на участки

Депутаты законодательного собрания Свердловской области одобрили инициативу по бесплатной выдаче земли погорельцам, не имеющим документов на уничтоженные огнем участки. Решение было принято сегодня на очередном заседании парламента. Отмечается, что территорию свердловчане смогут использовать под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

"Перечень муниципальных образований дополняется Махневским муниципальным образованием и Сосьвинским городским округом. Это позволит бесплатно предоставить землю под строительство жилых домов гражданам, которые лишились крыши над головой в результате пожаров в Сосьве и Таежном", - заявила спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

Напомним, об инициативе стало известно в конце мая. За неделю до этого депутаты заксобрания также внесли изменения в закон, согласно которому свердловские погорельцы теперь официально смогут получить матпомощь за разрушенное огнем жилье, даже если не были в нем прописаны. Однако положения закона будут применяться только к утрате жилья после 31 марта.

В апреле сразу несколько населенных пунктов Среднего Урала были объяты огнем из-за лесных пожаров. Сильнее всего пострадали поселки Сосьва и Таежный. В первом на 9 тыс. кв.м. сгорело более 100 домов, в результате чего около 400 человек остались без крыши над головой. В Таежном сгорело 26 жилых домов, оставив без жилья 47 человек.