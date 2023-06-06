06 Июня 2023
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Фото: Telegram-канал Раньше всех.Ну почти

Новая Каховка затоплена

Новая Каховка затоплена, уровень воды в городе поднялся уже на 11,5 метров и может превысить отметку в 12,5 метров. По данным экстренных служб, подтоплено около 600 домов. "Посмотрите, что творится за окном: город затоплен", - сказал мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1". Вода залила здание администрации города по первый этаж, под воду ушла главная улица Новой Каховки – Днепровский проспект.

Между тем, началось подтопление Голой Пристани – населенный пункт расположен ниже по течению реки, недалеко от впадения Днепра в море. "Увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена. Пока до жилых зданий помещений вода не доходит. Мы начали организацию эвакуации", - сказал глава Голой Пристани Геннадий Недляков.

Теги: новая каховка, затопление, каховская гэс


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