Сегодня губернатор Новосибирской области подписал распоряжение о достройке крупнейшего долгостроя в Новосибирской области

В регионе стартовал новый масштабный инвестиционный проект, благодаря которому 102 млн рублей будет направлено на достройку проблемных объектов региона, в том числе долгостроя в Новосибирске по ул. Есенина, 12/1. После сдачи дома в эксплуатацию новоселье отметят 231 семья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, соответствующее распоряжение губернатора №100-р о реализации проекта подписано 6 июня главой региона Андреем Травниковым.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что это уже второй масштабный инвестиционный проект, запущенный в 2023 году. Всего же в регионе реализуется 43 МИПа, в рамках которых ведется восстановление нарушенных прав более 4,4 тысяч семей в отношении 26 проблемных жилых домов. Благодаря проектам привлечено более 2,8 млрд рублей на решение проблем дольщиков. Кроме того, гражданам, пострадавшим от застройщиков, инициаторами проектов предоставлено 40,8 тысяч кв.м готового жилья. В стадии согласования находятся еще три МИПа, благодаря которым на решение проблем дольщиков будет направлено 764 млн рублей, а также выделено 4,2 тысяч кв. м жилья.

Сегодня МИПы – реально действующий механизм решения проблем обманутых дольщиков в регионе. Благодаря подписанному сегодня распоряжению удастся завершить строительство долгостроя на ул. Есенина, 12/1, история которого длится с 2012 года. Данный объект полностью достраивается за счет региональных мер поддержки, на его достройку уже направлено более 300 млн рублей в рамках масштабных инвестпроектов.

Инициатор нового проекта – ООО «Строй-Арт». По условиям инвестпроекта, компания обязуется направить не менее 102,1 млн рублей на завершение строительства долгостроев региона, в том числе, дома по ул. Есенина, 12/1. Кроме того, по реализации проекта в собственность обманутых дольщиков будет передано порядка 265 кв.м. жилых помещений (но не менее 2,5 % от возведенных площадей). Срок реализации проекта – 10 лет. В свою очередь застройщику согласно Закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по ул. Кирова в Октябрьском районе Новосибирска.

История долгостроя по ул. Есенина, 12/1, началась в 2012 году, когда было выдано разрешение на строительство. Своих квартир от застройщика – ООО «Совелл» – дожидаются 231 дольщик.