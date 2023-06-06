Пушилин: ВСУ расстреляли подбитый Leopard, чтобы он не достался российским военным

Украинские войска уничтожили немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам, сообщил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

По его словам, несколько дней назад на севере республики ВСУ предприняли попытку прорыва с помощью Leopard. Российские танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, но на позиции подтянулись два украинских танка, и вместо того, чтобы отражать атаку, открыли огонь по Leopard, рассказал Пушилин.

"Для них было главной целью не допустить попадание танка к нашим подразделениям", — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на южно-донецком направлении уничтожены 28 танков, в том числе восемь переданных Киеву Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC и 109 боевых бронированных машин.

5 июня стало известно, что ВСУ впервые применили в бою в Донбассе танки Leopard, об этом заявил замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский. "Леопарды" были брошены в бой под Новодонецком.