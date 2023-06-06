Суд продлил домашний арест бывшего вице-мэра Челябинска, обвиняемого в превышении полномочий

Суд в Челябинске продлил срок домашнего ареста бывшему заместителю главы города по вопросам градостроительства Владимиру Слободскому, обвиняемому в превышении должностных полномочий

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, сторона защиты и обвиняемый просили избрать иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Под домашним арестом он пробудет до 5 июля.

По версии следствия, обвиняемый в 2018-2019 гг., зная об отсутствии у ООО "Челябинскавтотранс" законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе, принадлежащим собственникам двух домов по улицам Омской и Сулимово, утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Сулимова. В результате были нарушены права и законные интересы граждан.