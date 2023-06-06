Из приграничных районов Белгородской области эвакуировано 60 тысяч человек

Из приграничных районов Белгородской области, в первую очередь – из города Шебекино – эвакуировано уже почти 60 тыс. человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В пунктах временного размещения находятся более 8 тысяч, большая часть переехала к родственникам. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях", - сообщил Гладков во время разговора с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

По Шебекинскому городскому округу только за 5 июня выпущена 491 единица различных боеприпасов. В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам.

В это время Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" войдут в Белгород в течение двух недель, если Минобороны не справится с диверсантами. "Я потребую, чтобы нас туда пустили. Если этого не произойдет и если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород. И мы будем защищать свою землю", – сказал он.