06 Июня 2023
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Общество Белгородская область
Фото: t.me/mchs_official / МЧС России

Из приграничных районов Белгородской области эвакуировано 60 тысяч человек

Из приграничных районов Белгородской области, в первую очередь – из города Шебекино – эвакуировано уже почти 60 тыс. человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В пунктах временного размещения находятся более 8 тысяч, большая часть переехала к родственникам. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях", - сообщил Гладков во время разговора с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

По Шебекинскому городскому округу только за 5 июня выпущена 491 единица различных боеприпасов. В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам.

В это время Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" войдут в Белгород в течение двух недель, если Минобороны не справится с диверсантами. "Я потребую, чтобы нас туда пустили. Если этого не произойдет и если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород. И мы будем защищать свою землю", – сказал он.

Обстрел Шебекино(2023)|Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

Теги: эвакуация, вячеслав гладков, обстрелы, бегородская область, шебекино


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