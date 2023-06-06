Выслужился. Спикер УПЦ обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС

Спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС, в результате чего резко поднялся уровень воды, которая подтопила много населенных пунктов.

Данилевич считается сторонником автокефалии, хотя и не радикальным. Его высказывание можно рассматривать как попытку снискать расположение киевского режима. Православный публицист Александр Вознесенский резко критикует спикера УПЦ за его высказывания в поддержку режима и боевиков, а также за то, что он постоянно подчеркивает "патриотичность" УПЦ.

Власти российской Херсонской области уже заявили, что дамба обрушилась из-за обстрелов ВСУ.