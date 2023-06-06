В прокуратуре объяснили, почему отозвали апелляцию на приговор Ройзману*

В прокуратуре Свердловской области выступили с комментарием по уголовному делу бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана*.

В мае Октябрьский районный суд признал Ройзмана* виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России). Экс-мэру был назначен штраф в 260 тысяч рублей. При этом гособвинение не стало требовать для Ройзмана* лишения свободы, попросив назначить штраф именно на такую сумму.

Накануне надзорное ведомство подало апелляцию на приговор. Однако уже сегодня днем апелляционное представление было отозвано, и решение суда вступило в силу.

В ведомстве решили прояснить ситуацию. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, апелляционное представление было внесено из-за несвоевременного вручения судом копии приговора гособвинителю, ввиду неизвестности мотивировки суда и правильного изложения позиции обвинения.

"После вручения приговора 5 июня он был изучен государственным обвинителем, и сегодня, 6 июня, апелляционное представление было отозвано в связи с законностью и обоснованностью приговора суда", - заявили в прокуратуре.

Ранее в ходе процесса над Евгением Ройзманом* подробно рассказали, как бывший мэр дискредитировал ВС.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России