Нейросеть "Вика" стала соведущей мероприятия XIV международного IT-форума

В Югре нейросеть "Вика" стала соведущей XIV международного IT-форума c участием стран БРИКС и ШОС, который стартовал сегодня в Ханты-Мансийске. О нововведении рассказала губернатор Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая с приветственным словом, губернатор выразила уверенность в том, что ближайшие 10 лет пройдут под знаком искусственного интеллекта.

"Задачи по его внедрению во все отрасли экономики сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным. Одна из особенностей форума этого года – участие в мероприятиях нейросети "Вика", разработанной командой югорских программистов в 2018 году. Цифровой ассистент, способный распознавать человеческую речь и обрабатывать входящие запросы, выступит соведущей мероприятий форума и расскажет о перспективах применения цифровых технологий", - сообщила глава региона.

Также губернатор отметила, что минувший год обострил ряд тем - это информационная безопасность, технологическое равноправие, свобода рыночных отношений, многополярность позиций экономических моделей, выведение во главу угла принципов взаимодействия, диалога, а не односторонних правил.

"Уверена, что на полях форума диалог состоится. Подтверждаем намерения автономного округа создавать условия такого диалога, вырабатывать новые решения для улучшения инвестиционного, торгового, общественного климата между странами-участниками", - сказала глава региона.

Напомним, XIV международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6 и 7 июня. На выставке форума представят новые IT-решения в сфере социальной политики, здравоохранения и образования.

Ряд новых технологий представит партнер форума компания Ростелеком, впервые участие в форуме примет компания "Арсенал +". Участие в мероприятии принимают представители 45 стран, из них 26 - в очном формате, и 75 регионов России.