06 Июня 2023
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Фото:Накануне.RU

МВД: Экспертиза выявила в изъятом сидре в Ульяновской области примеси метанола

Экспертиза выявила в изъятом суррогатном напитке в Ульяновской области примеси метанола и этилбутирата, сообщает УМВД.

Отмечается, что речь идет о пропорциях, представляющих угрозу для жизни потребителей.

Ульяновская полиция после случаев отравления сидром изъяла более 25 тысяч литров продукции на производстве в Самаре, еще 6,5 тысяч литров - в торговой сети. Об этом передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор, предварительно, не нашел метанол в пробах сидра в Ульяновской области.

По последним данным, число умерших от отравления сидром в Самарской области выросло до семи. В Ульяновской области известно о 18 погибших, в Нижегородской области скончались двое, еще один человек умер в Удмуртии.

Теги: сидр, метанол, ульяновская область


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