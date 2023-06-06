06 Июня 2023
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Фото: пресс-служба телеканала СТС

В Екатеринбурге снимают комедийный сериал с участием "Уральских пельменей"

В Екатеринбурге начались съемки комедийного сериала "Мама будет против", над которым работает команда "Уральские пельмени". Главные роли исполнят актеры шоу Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Роман Постовалов и Сергей Ершов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе телеканала СТС, по сюжету грузчик Николай (Постовалов) в строительном магазине роняет тяжелые коробки на клиентку Наталью (Корнева). У девушки остается небольшая шишка, но ее мать Тамара Игоревна, которую играет Брекоткин, все равно хочет засудить магазин, так как грузчик успел насолить и ей, и ее супругу, генералу в отставке Сергею Геннадьевичу (Ершов). Чтобы исправить ситуацию, Николай решает приударить за Натальей.

съемки сериала "Мама будет против" в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба телеканала СТС

Съемки сериала полностью пройдут в Екатеринбурге, родном городе "Пельменей". Здесь артисты готовят и презентуют свои шоу-программы, а затем привозят их в Москву.

Помимо улиц города, съемочная группа задействует и местные павильоны. На площади в 600 квадратных метров художники создали декорации двух квартир героев и лестничной площадки. А сцены в магазине, где работает Николай, снимут на действующем складе торгового центра.

съемки сериала "Мама будет против" в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба телеканала СТС

Как отмечают на СТС, "Мама будет против" – это первый сериал "Уральских пельменей". Кроме них в ленте появятся и другие местные актеры.

Теги: Уральские пельмени, сериал, Екатеринбург


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