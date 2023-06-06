Есть угроза катастрофического затопления Новой Каховки и Голой пристани – МЧС

06 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Происшествия
Фото: t.me/mchs_official / МЧС России

Есть угроза катастрофического затопления Новой Каховки и Голой пристани – МЧС

На официальной странице МФЦ Херсонской области появилось предупреждение от МЧС России, в котором говорится об угрозе "катастрофического затопления" ряда населенных пунктов региона.

"МЧС России предупреждает! В связи с внезапным повышением уровня воды из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС есть угроза катастрофического затопления территорий Новокаховского ГО, Голопристанский МО, Алешкенский МО! Населению необходимо собрать личные вещи, документы, продукты питание на 3 дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Не паникуя, просим всех немедленно покинуть зону подтопления!" – говорится в сообщении МФЦ в Telegram.

Теги: каховская гэс, эвакуация, затопление, новая каховка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 06.06.2023 12:40 Мск Новая Каховка затоплена

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.06.2023 11:24 Мск Разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военным защитить левобережье – Сальдо
Ранее 06.06.2023 10:58 Мск Уровень воды в Новой Каховке уже поднялся на 10 метров – власти города

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети