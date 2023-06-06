Есть угроза катастрофического затопления Новой Каховки и Голой пристани – МЧС

На официальной странице МФЦ Херсонской области появилось предупреждение от МЧС России, в котором говорится об угрозе "катастрофического затопления" ряда населенных пунктов региона.

"МЧС России предупреждает! В связи с внезапным повышением уровня воды из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС есть угроза катастрофического затопления территорий Новокаховского ГО, Голопристанский МО, Алешкенский МО! Населению необходимо собрать личные вещи, документы, продукты питание на 3 дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Не паникуя, просим всех немедленно покинуть зону подтопления!" – говорится в сообщении МФЦ в Telegram.