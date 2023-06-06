В Сосьве дома для погорельцев сдадут раньше намеченного срока

Дома, отстраиваемые для жителей Сосьвы, потерявших крышу над головой в весеннем пожаре, сдадут раньше намеченного срока. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Если изначально шла речь о сдаче многоквартирного дома в ноябре, то сегодня глава региона Евгений Куйвашев озвучил жителям другое число - 1 октября. С опережением также строятся и частные дома.

"Многоквартирный дом будет сдан с опережением (сейчас опережение на 15 дней), планируется, что уже к 1 октября. Индивидуальные дома вероятнее всего также удастся сдать с опережением — темпы подрядчик держит высокие", — передает департамент.

Губернатор пообещал сделать все, чтобы погорельцы еще до холодов получили новое жилье.

Напомним, в мае в сгоревшем поселке Сосьва приступили к возведению индивидуальных домов для погорельцев. В прошлом месяце на месте строительства также побывал глава МЧС России Александр Куренков.