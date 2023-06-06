В Челябинской области подростка осудили за вымогательство денег у сокурсника

В Челябинской области 16-летнего студента техникума приговорили к 1 году лишения свободы условно за вымогательство денег у сокурсника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре прошлого года в общежитии для студентов техникума обвиняемый, применяя насилие и угрожая избиением, неоднократно требовал от несовершеннолетнего сокурсника передавать ему часть стипендии, а также покупать продукты.

Подросток раскаялся и добровольно возместил ущерб.