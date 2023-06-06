Роспотребнадзор не нашел метанол в пробах сидра в Ульяновской области

Метанол, предварительно, не нашли в пробах сидра в Ульяновской области, где 18 человек погибли от отравления, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая.

При этом она отметила, что документов о качестве и безопасности этого напитка не было.

"В торговой точке, в которой при участии Следственного комитета проводился отбор проб, не было никаких документов на продукцию, которая находилась на реализации для наших покупателей", - цитирует Дубовицкую РИА Новости.

По последним данным, число умерших от отравления сидром в Самарской области выросло до семи. В Ульяновской области известно о 18 погибших, в Нижегородской области скончались двое, еще один человек умер в Удмуртии.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить все партии напитка "Мистер Сидр" и изъять его из оборота.