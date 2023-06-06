Разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военным защитить левобережье – Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что это "киевский режим нанес сегодня ночью ракетный удар по Каховской ГЭС", из-за чего она разрушилась.

"Разрушение привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объёма воды. Оно не помешает нашим военным защитить левобережье. Однако смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура. Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", - считает Сальдо.

По его мнению, "киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом "контрнаступлении".